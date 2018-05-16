Компания «Дельтаклимат» оказывает компетентные услуги по заправке кондиционеров в Киеве. Работаем со всеми типами сплит-систем, установленными в жилых, офисных, или производственно-складских помещениях, и использующих фреоны марок R-22, R-410a, R-407c.

Ремонтно-заправочные бригады «Дельтаклимат» дозаправят кондиционеры во время планового технического обслуживания, или непосредственно по вызову клиента. Большинство производителей сплит-систем рекомендуют проводить плановое техобслуживание кондиционера не реже раза в год, а дозаправку фреоном — не реже раза в два года. Падение давления, связанное с утечками фреона, ведёт к поломке сплит-системы и дорогостоящему ремонту, избежать который можно своевременно обратившись в компанию «Дельтаклимат».

Цена заправки кондиционера калькулируется в зависимости от следующих факторов:

мощность и предназначение сплит-системы;

отсутствие удлинений фреонопровода в сравнении со стандартной схемой монтажа;

марка фреона. В некоторых случаях может понадобиться полное откачивание газа из системы;

причина появления протечки и стоимость ее устранения.

Наш опыт работы показывает, что наиболее частые причины утечки хладагента кроются в ошибках, допущенных при монтаже, несвоевременно или некачественном проведении сервисных работ или механических повреждений внешнего короба кондиционера. Избежать всех этих проблем, и обеспечить вашему кондиционеру длительную и продуктивную службу поможет сотрудничество с компанией «Дельтаклимат».

Что вы получаете, заказав у нас заправку кондиционера

Гарантируем быструю и компетентную помощь в возобновлении работоспособности кондиционера. Вместе с осуществлением заправки фреоном в Киеве, проводим диагностирование сплит-систем, устраняем протечки и прочие неисправности, проводим очистку устройств.

Нам доверяют, потому что мы стремимся предоставить лучший на рынке пакет услуг, включающих:

минимальную задержку между приемом заявки и выездом бригады. Для коммерческих объектов возможен предварительный вызов техника для оценки объема работ и составления предварительной сметы на устранение неисправностей;

использование хладагентов проверенных временем производителей SUVA 9000, Forane 407c и ряда других, отлично зарекомендовавших себя на нашем рынке;

штат компетентных техников, с обширным опытом работы с большинством сплит-систем, представленных на рынке Украины;

собственную инструментальную и материально-техническую базой для диагностики, заправки и ремонта сплит-систем;

обоснованные конкурентные цены на расходные материалы и стоимость выполнения работ.

Закажите заправку кондиционирующего оборудования по телефонам (073)0271424 или (068)0887757.